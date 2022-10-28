Milli Görüş’ün partileri bile kapatılırken bu vandallığı gördünüz mü?

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'lilerin yolsuzluk davası görüldüğü sırada mahkeme salonunda çıkardığı taşkınlık da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Milletvekilliği dokunulmazlığının arkasına saklanıp bu hakaretleri ediyor. Ali Babacan'a sormak lazım, "Şebnem Korur Fincancı tutuklanırsa yargı bağımsızlığı zedelenir" diyen Ali Babacan'a sormak lazım.

Bu ses tonuyla hakime bağırdığınız zaman bunun karşılığı tutuklanmaktır ama maalesef bu yapılamıyor çünkü dokunulmazlığı var."

Murat Alan, "Refah Partisi kapatıldı, Erdoğan yargılandı hapse atıldı, o kararların ardından hiç böyle bir şey gördünüz mü?" diye sordu.

Karahasanoğlu, "Parti kapatıldığı gün rahmetli Erbakan herkesi sükunete davet etti ve milyonlarca oy almış Refah Partisi hakkında kapatılma kararı verildiği zaman bir kişi sokağa çıkmadı, bir tane cam kırılmadı. Arkasından Erbakan dolandırıcılıkla ahlaksızca suçlandı, mahkum edildi, yine bir kişi sokağa çıkmadı" dedi.