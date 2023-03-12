Milli Görüşçülere çağrı yaptığı yazı olay oldu! O isimden 'mücahit Kılıçdaroğlu' tepkisi

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi, konuşulmaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılması ve Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi'nin sosyal medyadan "geliyor mücahid Kılıçdaroğlu" paylaşımı tartışmaları alevlendirdi.

Star yazarı Sibel Eraslan, "Milli Görüş'çü dostlarımıza çağrımdır..." başlıklı yazısında Saadet Partisi yöneticilerini hedef aldı ve Milli Görüş'e gönül verenleri Millet İttifakı'na destek vermemeye çağırdı.

"Bizlere de tesettür cefasını çektirenler aynı zihniyetin günümüzdeki timsalleridir"

1968'den beri devam eden başörütüsü sorununun Erdoğan'ın siyasetiyle çözüldüğünü belirten Ersaslan, o dönem yapılan zulümleri hatırlatarak, "Bunu yapan kimdi dostlar? Şalcı Bacı'yı ihram, tülbent ve çeyizlik mefruşat sattığı için asabilen İstiklal Mahkemelerini hangi zihniyet icat ettiyse, İskilipli Atıf Efendi'yi hangi siyasi bakış darağacına yollamışsa ki o zihniyet CHP'dir, işte bizlere de tesettür cefasını çektirenler aynı zihniyetin günümüzdeki timsalleridir. Bunu unutma, bir gün faillerini bağışlasan da unutma, zira bilge kral Aliya İzzetbegoviç'in de dediği gibi; unutulan zulüm tekrarlanır, unutma!" ifadelerine yer verdi.

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"Erbakan'a hapis cezasını evde değil hapishanede çekmesini isteyenler bunlardır"

Necmettin Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuran CHP yöneticileri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzalarını gündeme getiren yazar, "Bunların zihniyeti; Erbakan Hoca'ya ve ona oy veren bizlere; ''metastaz yapmış habis urlar'' diyordu. Bunlar bizi bu ülkede ''1. Tehlike'' ilan etmişti." diye yazdı.

'İkna odaları' açanlara, 'mücahit' demek nereden çıktı?

Kılıçdaroğlu'na "mücahid" diyen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi'yi isim vermeden sert sözlerle eleştiren Eraslan, yazısını şöyle tamamladı:

"Ne oldu da bunları unuttuk? Ne oldu da bizlere bu zulümleri yapanlar, kızlarımızı zorla başlarını açtırmak için 'ikna odaları' açanlara, 'mücahit' demek nereden çıktı? CHP'li Nur Serter de, açtırdığı ikna odaları da, daha çok yakın bir zamanda yaşanmış acı tecrübeler değil mi? Mankurtlaşmanın âlemi nedir? CHP yöneticilerine mücahit diyebilecek kadar şaşırmanın anlamı, içeriği nedir Allah aşkına?

Bu 'siyasi münafıklık'tır...

Hâsılı kelam; bu iş bugünkü kısır siyasi tartışmaların çok üstünde bir zihniyet çatışmasıdır. Bugüne kadar Anadolu insanının hayat tarzıyla, inancıyla, maneviyatıyla, kültür ve zevk dünyasıyla alay edenler, bugün adeta bir ''siyasi takiyye' içerisinde, sanki hiçbir şey yaşanmamış da bir film seyredilmiş ve o film de bitmiş gibi, ''helalleşelim' diyebilmektedirler. Bizimle helalleşelim derken, arka kapıdan da evlatlarımızın baharını solduran terör örgütü PKK ile 15 Temmuz'da gözünü bile kırpmadan TBMM'ni bombalayan, insanımızı tanklarla ezip geçen FETÖ ile sarmaş dolaş gezebilmektedirler. Bu ''siyasi münafıklık' tır...

Ve tüm gönüldaşlarımızı, bu nifakçıların, göz bağcıların oyununa gelmemeye, 'ehli hikmet' olarak, bu yalan düzenini ellerinin tersiyle silivermeye davet ediyorum..."

Erbakan'ın evde hapsine ne olmuştu?

Kamuoyunda "kayıp trilyon davası" olarak bilinen Refah Partisinin mali hesaplarına ilişkin davada kendisine verilen hapis cezasından dolayı Erbakan, 30 Ocak 2004'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı ve üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı. Erbakan'ın, sağlık sorunları sebebiyle başvurusundan dolayı cezanın infazı ertelendi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Erbakan'ın 2 yıl 4 aylık hapis cezasını, yeniden yargılama sonunda değiştirmedi ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın "sürekli hastalık" nedeniyle aldığı ev hapsi cezası 19 Ağustos 2008'de kaldırıldı. Kılıçoaroğlu'nun da aralarında olduğu 110 CHP'li milletvekili, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.