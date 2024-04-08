Milli Görüşçü Mehmet Altınöz Taksim'deki Gazze provokasyonuna ortak oldu! Hem de Medyascope'a konuştu

Altınöz, Taksim'deki Gazze eyleminde yaşananları provoke edenlere destek verdi.

"Bunlar 28 Şubat görüntüleri. Bu görüntüleri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de izliyoruz" diyen Altınöz, "Ülkenin Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olsaydı ve o polisler o başörtülü kızlarımıza o muameleyi yapsaydı ne olurdu? Bunlar 28 Şubat görüntüleri. Bu görüntüleri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstiklal Caddesi'nde yapılan Gazze eyleminde "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Eylemde başörtülü bir kadın, polise tükürdü. Kadın polis eylemciye tokat atarak karşılık verdi.

Yaşanan üzücü olay, Gazze hassasiyeti olan Türk toplumunu provoke etmek için bir araç haline getirildi.

CHP'li siyasiler, bir yandan Filistin'in meşru haklarını koruyan Hamas mücahidlerine "terörist" derken, diğer yandan Filistin meselesine duyarlı halkı kışkırtmaya çalıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li PM üyesi Yunus Emre, sosyal medya hesabından Filistin için yürüyüş yapanları sözde savunarak paylaşımda bulundu.

Öte yandan 2024 Ocak ayında açılan "Filistin için bir genç" adlı X hesabı da provokatif paylaşımlar yaptı. Öyle ki hesabın mesajları terör örgütü PKK/YPG'nin bile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Konya'da 3 gün önce düzenlenen eylem yeni gibi servis edildi!

Öte yandan Konya'da 4 Nisan akşamında düzenlenen Büyük Kudüs Yürüyüşü sanki o akşam yapılıyormuş gibi dolaşıma sokuldu. Yapılan paylaşımlarda Gazze'ye gerçekten duyarlı olan mütedeyyin kesim sokaklara davet edildi.