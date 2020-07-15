Milli Görüş Platformu'ndan 15 Temmuz açıklaması

Eski milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, 15 Temmuz'un yıldönümünde bir basın açıklaması yaptı.

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin demeci sayesinde darbenin önlendiğini söyledi.

İşte Aydın'ın o açıklamaları:

Sayın Erdoğan iktidar dönemindhe şu üç kaleyi olabildiğince sağlam tutmuş, kanserli hücre gibi her kuruma sızmış kırk yıllık dış destekli bu çeteye tamamen teslim etmemiştir.

Birincisi siyasi iradesini hiç kimseyle paylaşmamış ve bu konuda fetöye asla taviz vermemiştir . Bu mücadelesinde en yakınlarından bile zaman zaman yeterli desteği alamamış ama tek başına da bu duruşunu , mücadelesini sürdürmüştür . Zaten buralar liderliğin ortaya çıktığı anlar , yerler ve durumlardır . Onbinlerce kişi siyasi organlarında görev almış ve bunların içinde hiç kripto fetöcü çıkmamıştır. Mesela 2011 secimlerinde fetönün yüzün üstünde milletvekili istemesine hayır demiş , onları iktidarına ortak etmemiştir. Siyasi partiler içinde bu konuda en temiz Ak partidir. Ancak Sayın Bahçeli’nin hakkını da teslim etmek gerekir . O gece Kamuoyuna en erken düşen demeç, bu ülkeyi bu çapulculara bırakmayacağız diyen onun demecidir.

Yalnız bu cemaatin Faaliyetlerine destek olmak başkadır, iktidarı paylaşmak başka şeydir ve bu destek bütün cemaat ve vakıflara iyi işler yaptıkları zannıyla yapılmıştır. Kapısını herkese açık tutmuş her türlü hizmete katkı sunmuştur.

İkinci olarak çok ciddi ABD , AVRUPA ve NATO desteğine rağmen Emniyeti onlara teslim etmemiştir. Ankara polis akademisini kapatmış, İstanbul- Anlara emniyetini ve polis özel harekatı elinde tutmuştur . 15 temmuz gecesine bakıldığında bu açıkça görülür. O gece Fetö çetesi öncelikle ,Gölbaşı özel harekat merkezine, Ankara - İstanbul emniyet müdürlüklerine havadan karadan yaptığı saldırılarla bile buraları ele geçirememiştir . Tam tersine polis kahramanca savaşmış , ve tek tek fetöcü çeteyi toplamıştır.

Üçüncü bir kale ise yargıdır . Fetönün yıllarca içinde yuvalandığı bu kurumun kilit noktalarını Sayın Erdoğan onlara teslim etmemiştir. Yargı , özellikle Ankara ve İstanbul yargısı darbeye karşı hemen harekete geçmiş tutuklama kararları vererek çetenin çöküşünü gerçekleştirmiştir

Maalesef askeriye ise özel kalem müdürlerine kadar fetö işgaline uğramış kurumsal olarak 15 temmuz gecesi özellikle ilk saatlerde darbeye karşı etkili bir mücadele verememistir.

Askeri hiyerarşi sivil müdahaleye kapalı olduğu için kendileri de yeterli tedbirleri almadıklarından kurumsal olarak tamamen fetönün işgal ve kontrolüne girmiştir. Kayda değer en önemli olay merhum Halis Özdemir’in Semih paşayı öldürerek özel kuvvetlerin fetö tarafından kullanılmasını engellemesi olmuştur.

Türkiye’yi parçalama projesi olan Kırk yıllık Fetö çetesinden Sayın Erdoğan’ın darbe gecesi gösterdiği büyük liderliğinin yanında bu üç kaleyi fetöye kaptırmamasının önemi çok büyüktür . O gece Sayın Tayyib Erdoğan’ın liderliği kahraman halkımızın direnişi yanında Yargının acil müdahalesi ve emniyetin bu çetecilerle yaptığı savaş sayesinde kurtulduk.

Özetle, Allah milletimize yardım etti , Sayın Erdoğan’ın liderliği ve kararlılığı sayesinde içimizdeki bu urdan , geleceğimiz önündeki büyük tuzaktan, devletimizin ayağındaki bu paslı prangadan kurtulduk.

Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anıyoruz .