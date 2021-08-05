  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şampiyon, Okçular Vakfı’nda
Eray Şamdan Tokyo 2020'de gümüş madalya kazandı
2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde VAR kararı
Erbakan'dan yangın felaketine karşı Milli Birlik çağrısı
Teknoloji Milli "Gökbey Helikopteri" için tarih verildi
Teknoloji

Milli "Gökbey Helikopteri" için tarih verildi

TUSAŞ firması, 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’na 3 adet GÖKBEY Helikopteri teslim edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 15:06:00 -
Milli "Gökbey Helikopteri" için tarih verildi

 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ tarafından yürütülen programlarda gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen "Havacılık ve Uzay Zirvesi 2" etkinliğine katılan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, GÖKBEY helikopterine yönelik devam eden faaliyetlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Kotil, 2022 sonuna doğru Jandarma Genel Komutanlığı’na ilk GÖKBEY helikopterini teslim edeceklerini açıkladı. Kotil, Jandarma’ya teslimatların yapılmasını takip eden süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ve yurt dışı müşterilerine teslimatların yapılabileceğini aktardı.

T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri

GÖKBEY Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli olarak geliştirilen askeri ve sivil hafif sınıf prototip helikopterleri için kokpit ekipmanları, otomatik uçuş kontrol bilgisayarı, durum izleme bilgisayarı, görev ve uçuş yönetim yazılımları sivil sertifikasyona uygun olarak ASELSAN tarafından geliştirilmiştir ve helikopterlere entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, sivil helikoptere yönelik olarak ekipman teslimatları tamamlanmıştır. GÖKBEY sivil konfigürasyon helikopterinin sertifikasyon uçuşları devam etmektedir. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay