Gelir ve tamamen kazanç o alanda: Vatandaşa çağrı sonunda o maçın biletlerinin satışları 40 dakikada bitti! Ortaya çıktı
Süper Lig'de cuma günü Karadeniz ekibinin Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri milli gelire kazanç sağlıyor. Biletler 40 dakikada tükendi.
Süper Lig’in 24’üncü haftasında 2 Şubat Cuma günü Samsunspor’un sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri kale arkası tribünler hariç 40 dakikada tükendi.
Karşılaşmaya 4 gün kala satışa çıkan 30 bin 548 adet biletten, 23 bin 500 adeti 40 dakika içinde tükendi. Geriye kalan kale arkalarındaki 7 bin bilet için taraftarlar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Galatasaray ile Süper Lig'de 12 yıl sonra evinde karşı karşıya gelecek olan Samsunspor’da bilet fiyatları şu şekilde: "VIP 2 bin TL, A Batı alt bin TL, B Batı alt-üst 850 TL, Doğu alt-üst 400 TL, kale arkaları 325 TL olurken misafir tribünü ise 400 TL."
Ayrıca kadın ve öğrencilere kale arkası bilet fiyatlarında da yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi. Samsunspor, Galatasaray ile 2 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
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