Milli Gazete'den anket aldatmacası! Resmen akıl tutulması

ASAL Araştırma’nın yayınladığı ekonomi odaklı ankette vatandaşlara "Ekonomik sorunları kim çözer?" sorusu yöneltildi.

Şirketin paylaştığı sonuçlarda ittifak kuran tüm partilere ait rakamlar yer alırken, Milli Gazete ise ‘pes’ dedirten algı operasyonuna imza attı.

Gazete söz konusu haberinde sadece AK Parti ve MHP’nin rakamlarını paylaşarak “Vatandaş AK Parti ve MHP'ye güvenmiyor” başlığını attı.

Ankette "Sorunları hangi parti çözer?" sorusuna AK Parti diyenlerin oranı yüzde 30,2, MHP diyenlerin oranı ise yüzde 5,4 olarak çıkmasını seçim anketi sonucu gibi lanse eden Milli Gazete, CHP ve İyi Parti’nin daha da düşük olan rakamlarını ise gizlemeyi tercih etti. Aynı ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 21,5’te kalırken, İyi Parti diyenler ise 6,8’de kaldı.

Cevap ver Milli Gazete?

Ankette AK Parti ezici üstünlüğü elinde tutarak birinci parti olarak çıkmasına rağmen Milli Gazete’nin AK Parti’ye olan güvenin azaldığını iddia etmesi "Peki vatandaş birinci çıkan AK Parti’ye güvenmiyor da kime güveniyor, ankete bakıp cevabını verir misin Milli Gazete?" sorusunu sordurttu.