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Gündem Milli Gazete’deki çalışanlar deneyebilir! İşte 'İsrail'e giden gemiler' yaygarasının perde arkası
Gündem

Milli Gazete’deki çalışanlar deneyebilir! İşte 'İsrail'e giden gemiler' yaygarasının perde arkası

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:01:00 -

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu, Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde 'İsrail'e giden gemiler' yaygarasının perde arkasını anlattı.

Arkasına haydut ABD ve kuklası Avrupa'yı alan terörist İsrail, abluka altındaki Filistin'de soykırım yapıyor.

Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan katliamlarına devam eden İsrail terörüne en çok tepkiyi gösteren ülkelerin başında ise Türkiye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, uluslararası platformlarda mazlum Filistin halkının sesini duyurmaya çalışırken bölgeye de insani yardımlar ulaştırmak için büyük çaba gösteriyor.

'İsrail'e giden gemiler' yaygarası

Milletiyle el ele vererek Filistin halkının yanında olmak için mücadele veren Türkiye'de bir türlü yerli ve milli olmayı beceremeyen sözde muhalifler ise akıllarınca 'İsrail'e giden gemiler' yaygarasını koparıyor.

Son olarak hizmet etmesi gereken İstanbulluları; yanan otobüslere, yolda kalan metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum bırakarak zillete düşüren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı algıyı oluşturmaya çalıştı.
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İmamoğlu, “Aylardır Filistin'de mazlumlar inim inim inlerken ticareti durduramayanlar, gemilerini limanlara çekemeyenler, kalkıp utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak, İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar” şeklinde laf salatası yaparak 'İsrail'e giden gemiler' yaygarasına çanak tuttu.

Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını değerlendiren Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu 'İsrail'e giden gemiler' yaygarasının perde arkasını anlattı.

İşte Karahasanoğlu'nun o sözleri:

Ekrem İmamoğlu ne dediğini biliyor mu acaba? Yaşar Kemal'in etkinliğinde masasında şarap vardı. O şarabı içmemiş olabilir bilmiyorum. Ama içmeden de kafa belki kıyaktır, diyor ki, 'Bir dakika bile beklemeyin gemileri durdurun' Bu sırada ne yapıyor. Güya İBB adına Gazze'ye yardım kolilerini kamyona yüklüyor. O kamyon karayoluyla mı gidecek? Yüzde 99 gemiyle gidecek. Şimdi bu ihracat mı? 

Saadet Partisi'nin 'gemileri durdurun' söylemi acaba sadece ticari malları mı durdurmuş olacak gerçekten İsrail'e can suyu olacak ihracat malları mı var. Yoksa bizim yardımlarımız bile İsrail'e ihracat adı altında mı gidiyor? Bunu da tartışmamış lazım.

İsrail'e gittiği belirtilen ihracat mallarının tamamına yakını İsrail'in 'sınırlarım' dediği alanda bulunan 2 milyon Filistinliye gidiyor.

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