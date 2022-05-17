Milli Gazete'de yok yok! Ekrem'in rezaletine yer yok
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin "sanat eseri" duvar görselleri rezaleti ele alındı. Programda Milli Gazete'yi inceleyen Alan ve Karahansaoğlu, gazetede İBB'nin rezaletine ilişkin tek kelimenin yer almamasına tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan Müze Gazhane'ye resmedilen sözde "sanat eseri" duvar görselleri gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında İBB'nin bu skandal resimleri ve Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin CHP'li belediyenin skandalına karşı takındığı tavır ele alındı. Gazeteyi inceleyen Murat Alan ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Gazete'de hükümeti ve AK Partili belediyeleri eleştiren tüm haberlerin yer aldığını ancak, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rezaletini eleştiren tek kelimenin olmamasına tepki gösterdi.