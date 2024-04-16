Milli Gazete yine duvara tosladı! İstanbul Sözleşmesi riyakarlıkları tepki çekti

İstanbul Sözleşmesi'ni "cumhurbaşkanı seçildiği gün" geri getirmeyi vadeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortağı Saadetliler, yeni bir yalanla gündeme geldi.

Dünya Bankası ve Türkiye arasındaki 5 yıllık işbirliğinin yol haritası niteliğindeki CPF dokümanına ilişkin sosyal medyada yalan kampanyası başlatıldı.

Dünya Bankası'nın işbirliği için Türkiye'ye "İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girsin" şartını koştuğu yalanına Milli Gazete de manşetinden destek verdi.

Bugünün Milli Gazetesi, "Ahlaksızlığa kredi verecekler" manşetiyle çıktı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iddiaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"CPF Programı'nda geçen 'kırılgan gruplar' esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul Sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur."

"Cumhurbaşkanı seçildiğim gün İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim" diyenlerle aynı masada seçime giren Saadetlilerin riyakarlığı yine tepki topladı.

{relation id:1808180 slug:'milli-gazeteden-oyle-hamastan-boyle-hani-erdogan-hicbir-sey-yapmiyordu'}