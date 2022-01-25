Milli Gazete yazarı, Hz. Adem ile Havva'ya hakareti savundu

Sezen Aksu'nun Hazreti Adem ile Havva'ya hakaret içeren şarkısına hiç beklenmedik bir isimden destek geldi. Milli Gazete yazarı Şakir Tarım, Aksu'nun hakaretini "ironik ve edebî sanatlarla yüklü bir anlatım" sözleriyle değerlendirerek büyük bir skandala imza attı. İşte o şoke eden yazı:

"Beş sene önceye ait olduğu söylenen bir Sezen Aksu şarkısının sözleri bir anda gündemi alt üst etti. Cumhurbaşkanı’ndan hocalara; gazeteci ve yazarlardan sosyal ağlara kadar çeşitli seviyelerdeki pek çok kişi görüş bildirdi. Aynı zamanda, olaylara ne kadar duygusal yaklaştığımızı, itidal ve çözüme yönelik zaaflarımızı da görmüş olduk.

Söz konusu şarkının tepki çeken sözleri şu kısmı idi: “Binmişiz bir alâmete, / Gidiyoruz kıyamete, / Selâm söyleyin o cahil Havva ve Adem’e.”

Bu bir şiirdir. Şiirde yoğun kullanılan ironik ve edebî sanatlarla yüklü bir anlatım vardır. Şiir tahlili yapanlar, değerlendirmelerini yaptıktan sonra, “Gerçek mana şairin karnındadır” derler. Sözlerin sahibi bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

Hocalarımız, sözün zahirine bakarak genellikle tepkisel davrandılar. Sosyal ağlardaki değerlendirmelerin çoğu da öyle! AKP Genel Başkanı, Çamlıca Camii’nde Cuma namazı sonrası şunları söyledi: “Hz. Adem Efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.”

(...) Seneler önceki bir şarkı sözünü, yeni söyleniyormuş gibi, hem de böyle bir kriz atmosferinde halkın dikkatine sunmak düşündürürcü değil mi? (...)"