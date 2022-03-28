Milli Gazete, Karamollaoğlu'nun bu sözünü Saadet Partisi tabanına duyurabilecek mi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, hayatı boyunca CHP ile mücadele etmiş olan Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'la ilgili, "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun sözleri büyük tepki çekerken, Saadet Partisi'nin gazetesi Milli Gazete, söz konusu açıklamaları gazete okurlarına duyurmadı. Gazetede söz konusu sözlere yer verilmediği görüldü. Ancak Milli Gazete ile tamamen zıt değerlere sahip olan BirGün gibi solcu medya organları, Karamollaoğlu'nun sözlerini okurlarına birinci sayfadan duyurdu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Milli Gazete'nin Karamollaoğlu'nun sözlerini haberleştirememesi de masaya yatırıldı.

Konuyu değerlendiren Karahasanoğlu, "Bakalım cesaretleri var mı, bugün yetiştiremedik diyebilirler ama yarın bakalım yayınlayabilecekler mi? Temel Karamolloğlu'nun söylediği bir sözü Milli Gazete'nin tabanına da duyurabilecekler mi görelim bakalım." ifadelerini kullandı.