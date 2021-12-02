Milli Gazete gitti Mersin’e, Karamollaoğlu gitti tersine

AK Parti hükümeti, iktidara geldiği dönemden bu güne sürekli düşük faizi savundu. Ekonominin tıkırında olduğu 2013 senesinde, Gezi Parkı eylemleriyle başlayan ekonomik dalgalanma, ABD'nin de açıkça itiraf ettiği şekilde dış müdahaleler sonucu devamlı bir hal aldı. Son olarak dolar kurundaki yükseliş de ABD'nin beslediği Türk muhalefeti tarafından ortaya atılarak hükümet hedef tahtasına oturtuldu.

Her şart altında düşük faiz politikasına devam etmekte kararlı olan AK Parti'ye MHP, BBP, Yeniden Refah gibi partiler destek verirken, Saadet Partisi'nin CHP ve saz arkadaşlarının yanında yer alması ayrıca dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hastayı alkolden birden kesemezsiniz" diyerek faiz indirimini eleştirdi.

Ancak Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, tam tersi bir tavırla hükümetin faiz indirimine destek veren bir habere imza attı. Haberde, Kur'an-ı Kerim ayetleri hatırlatılarak düşük faiz politikasına destek verildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde, Karamollaoğlu ile Milli Gazete arasındaki uyumsuzluk da masaya yatırıldı.

Programda gündemi değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, Karamollaoğlu'nun, "Hastayı alkolden birden kesemezsiniz" sözünü açması gerektiğini söyledi ve politikaya dair daha net görüş bildirmeleri gerektiğini, faiz indirimi için bir takvim açıklamaları gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, "Herkes dürüst bir şekilde düşündüklerini izah etmek zorunda" dedi.