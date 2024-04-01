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Siyaset Milli Gazete belde belediyesi ile övündü! Erbakan Hoca'nın partisini ne hale düşürdüler
Siyaset

Milli Gazete belde belediyesi ile övündü! Erbakan Hoca'nın partisini ne hale düşürdüler

Yeniakit Publisher
2024-04-01 18:34:00 -
Milli Gazete belde belediyesi ile övündü! Erbakan Hoca'nın partisini ne hale düşürdüler

Milli Gazete, 31 Mart seçiminde yüzde 1,1 oy alan Saadet Partisi ile övündü.

31 Mart'ta 6'lı masanın küçük ortaklarının tamamı sandığa gömüldü.

Türk Milleti Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun gerçek oy oranlarını bu seçimde gördü.

Yüzde yarım bile yoklamış!

Babacan, Davutoğlu ve Uysal yüzde yarımın altında kalırken, Saadet ise yüzde 1,1 oy aldı.

Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet, 3 belde ile 1 ilçede belediye kazandı.

Merhumun partisini ne hale düşürdüler!

Milli Gazete ise hazırladığı haberinde bununla gurur duydu.
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