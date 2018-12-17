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Milli füzeler Ege'de ateşlendi!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen CİRİT ve UMTAS füzelerinin denemeleri Ege Denizi'nde yapıldı. Test atışları BURAK sınıfı korvetlerde yapıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:28
Milli füzeler Ege'de ateşlendi!

Roketsan üretimi milli silah sistemlerinin denemeleri kapsamında, Ekim 2018 ayı içerisinde BURAK Sınıfı korvetlerde Ege Denizi'nde CİRİT ve L-UMTAS G/M füze atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Dünyada benzeri olmayan Türk füzesi CİRİT

ROKETSAN'ın geliştirdiği CİRİT, sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak rakiplerini geride bırakıyor.

Roketsan tarafından tasarlanan 2.75” Lazer Güdümlü CİRİT füzesi, ucuz ve hassasiyeti düşük güdümsüz roketler ile yüksek maliyetli güdümlü Anti-Tank füzeleri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla tasarlandı.

CİRİT, Roketsan tarafından geliştirilmiş olan standart CİRİT POD’undan ve Akıllı POD’dan atılabilmektedir. Akıllı POD, sahip olduğu platform ile iki yönlü veri iletişimi ve envanter bilgisi sağlama özellikleri ile CİRİT füzesinin etkinliğini artırmaktadır. CİRİT, yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran tüp komplesi içerisindedir.

CİRİT, aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde, klasik 2.75” füzelere göre, 8 km ile sınıfının en uzun menziline sahip.

Ayrıca CİRİT füzesi çok maksatlı (Zırh Delici, Anti-Personel ve Yangın Çıkarıcı) harp başlığı ile birlikte yüksek infilaklı harp başlığı opsiyonlarına sahip.

Halen geliştirilmekte olan Milli Atak Helikopterinin (T-129) resmi füze sistemi olarak tanımlanan CİRİT sistemi çeşitli platformlara (Helikopter, İHA, Kara Aracı, Sabit Platform, Hafif Saldırı Uçağı, Deniz Platformu) entegre edilebilmekte.

Öne çıkan özellikleri

CİRİT, hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet ile maliyet etkin çözüm sağlayan sınıfının en uzun menzilli füzesi.

Temel Özellikler

En Uzun Menzilli 2.75″ Füze
Duyarsız Mühimmat (Seviye V)
Çok Maksatlı (Zırh Delici, Anti-Personel ve Yangın Çıkarıcı) Harp Başlığı
Çeşitli Platformlara (Helikopter, İHA, Kara Aracı, Sabit Platform, Hafif Saldırı Uçağı, Deniz Platformu) Entegrasyon
Standart Mod ve Akıllı Mod POD Entegrasyonu
Güdüm Kiti Değil, Yeni Nesil Füze Sistemi
Az Dumanlı Kompozit Yakıt Teknolojisi
NATO Stok Numarasına Sahip
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Envanterinde
L-UMTAS füze sistemi

L-UMTAS taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bir tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir.

T-129 ATAK ve SH-70 Helikopterleri’nin yanı sıra, MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir.

Taktik özellikler

Gece ve Gündüz Görev Yapabilme Özelliği

At-Unut” Kullanım Modu

Sütre Gerisinden Atış
Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım
Geniş Fırlatma Zarfı ile Platform Doğrultusu Dışındaki Hedeflere Etkinlik
Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:28
  1. ROKETSAN

YORUM YAZ

  • Bünyamin ArikanBünyamin Arikan28 dk önce
    Masallah masallah,yüce Rabbim yolunusu acik etsin‘Hain Cakma Kilicdaroglu bak Devlet ‚Devlet Baskanimizin yaptiklarina.Sizleri Türk Milletini ve devletini cok seviyorum . BA
  • PolatPolat44 dk önce
    Ege'deki 18 tane Türk adacığı Yunan işgali altında. Akp döneminde işgal edildi. Hazır füzeleri denemiş iken adalarımızı da alsaydılar keşke.
  • mertmert51 dk önce
    Bu namus ve özgürlük bekçisi silahları yıllar yılı bize yaptırmayıp israilden alın diyen siyonist yahudi mason biraderler ve onların uşağı ahlaksız idareciler vardı. Bir gün uzun adam çıkıp bu silahları kendimiz yaparız dedi ve yaptı yaptırdı. BU yüzden başına gelmeyen kalmadı. Katil siyonistler ve onların şerefsiz uşakları şimdi de vatandaşı sokağa çağırıyorlar.Uyan artık Müslüman Türk Milleti
  • Ramazan alganRamazan algan56 dk önce
    Komsu Yunan yine Ar-ge si icin vatandadindan para toplamaya baslar.

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