Milli futbolcu ölümden döndü
Kayserispor ile Hollanda ekibi Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında, kaleci Muammer Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı. Oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapılırken, dili boğazından çıkarıldı.06 Ocak 2019 Pazar 20:08
Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.
Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.
Hastaneye kaldırıldı
Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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