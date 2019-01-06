0553 313 94 23

Milli futbolcu ölümden döndü

Kayserispor ile Hollanda ekibi Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında, kaleci Muammer Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı. Oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapılırken, dili boğazından çıkarıldı.

06 Ocak 2019 Pazar 20:08
Milli futbolcu ölümden döndü

Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.

Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.

Hastaneye kaldırıldı

Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:08
  1. Antalya
  2. Kayserispor
  3. Muammer Zülfikar Yıldırım
  4. Muammer Yıldırım
  5. Muammer Yıldırım kırmızı kart

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Büyükler grekoromende hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları"
    1. "Büyükler grekoromende hedef 2020..
    2. Milli futbolcu ölümden döndü
    3. "Ana muhalefet meşruiyet tartışması..
    4. Dağlık alanda mahsur kalan vatandaş..
    5. Yurtta kış
    6. "Sıkmadık el, fethetmedik gönül,..
    7. Ankara'da okullar tatil mi? Valilik..
    8. Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları
    9. Sokak köpeklerinin saldırdığı lise..
    10. Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen..
    11. Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye..
    12. Başkentte eğitime devam
    13. "Almanya'da da sarı yelekliler..
    14. "Cumhur İttifakı bir masa başı..
    15. Kar etkisini arttırdı! Bolu Dağı..
    16. Beytüllahim'de Patrik 3. Theophilos..
    17. Trabzonspor'da ikinci yarı..
    18. Nijerya ordusundan 4 bin kişiye tıbbi..
    19. Bolu Dağı'ndan geçecek tırlara zincir..
    20. Kurtulmuş seçimin en kilit adımını..
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında