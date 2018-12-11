Milli forma için yılmadan çalıştı





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Yaklaşık 10 yıldır kick boks sporuyla uğraşan 18 yaşındaki Serdar Çınar, 3 yıldır giymek için büyük gayret gösterdiği milli formayla Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istiyor.

İlkokul 4. sınıftayken okulda kick boks kurslarının açıldığını duyan ve bu sayede sporla tanışan Meram Belediyesporlu Serdar Çınar, AA muhabirine, en büyük hayali olan milli formayı nasıl aldığını ve bundan sonraki hedeflerini anlattı.







- "Hedeflerim hep büyüktü"





Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına ilgisinin olduğunu belirten Serdar, "Hedeflerim hep büyüktü. Ama keşfedilmem gerekiyordu. Mehmet Güçlü hocam beni keşfetti, işledi ve şampiyon olmamı sağladı. Ailem her zaman arkamda durdu. Bazen sakatlıklar yaşıyorduk. Ama ailem hepsine sabır gösterip şampiyonluk sevincime ortak oldu." diye konuştu.



Milli sporcu Serdar Çınar, 10 yıldır uğraştığı kick boks branşında yaklaşık 50 madalya kazandığını, bundan sonraki süreçte bu sayıyı artırarak kariyerine iyi dereceler eklemek istediğini vurguladı.

Sporda antrenörü Mehmet Güçlü sayesinde bir yerlere geldiğini anlatan Serdar, "Hocam sayesinde birçok başarı elde ettim. Bölge şampiyonluklarımın yanı sıra Türkiye ve uluslararası birinciliklerim de oldu." dedi.





- "Hep milli formayı giymeyi hayal ettim"





Milli takım seçmelerine ilk kez 2016 yılında katıldığını aktaran Serdar Çınar, şunları kaydetti:

"Milli takım sporcusu olmak için gençler kategorisinde müsabakalara girdim. Seçmelere ilk katıldığımda çeyrek finalde kendi hatam yüzünden elendim. Ama pes etmedim. Daha da hırslandım. Milli sporcu olmak için tüm gayretimle çalıştım. 2017 yılında tekrar seçmelere katıldım. Bu sefer de final tartısında elendim. Yine yılmadım. İyice hırslandım. En son bu sene yine seçmelere katıldım. Bu sefer başardım ve artık milli kick boksçuyum. Milli takıma girdim ve milli formayı taşıyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Bu spora başladığım yıllardan beri hep milli takım sporcusu olmayı, milli formayı giymeyi hayal ettim. Hedefime ulaşmak için hocamla birlikte çok çalıştım. Biraz zorlu oldu ama pes etmeden, hayalim olan milli formayı giymeye hak kazandım. Bundan sonraki hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanarak İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek ve bayrağımızı dalgalandırabilmek."





- "Bu tür sporlarda sonuca ulaşmak büyük sabır ister"





Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve antrenör Mehmet Güçlü de Serdar'ın milli formayla müsabakalara katılmasının kendisi için onur verici olduğunu dile getirdi.

Öğrencisinin uzun uğraşlar sonucunda milli formayı giymeye hak kazandığına işaret eden Güçlü, şöyle konuştu:

"Serdar yaklaşık 10 yıldır bizimle çalışıyor. Kendisinden çok memnunuz. Tüm teknikleri rahat şekilde yapabilen, kabiliyetli bir sporcumuz. İstikrarı sayesinde bu başarıları yakaladı. İnşallah önümüzdeki dönemde kendisine daha çok başarı nasip olacaktır. Bu tür sporlarda sonuca ulaşmak büyük sabır ister. Serdar, milli takıma girmeyi 3 yılda hep kıl payı kaçırdı. Ancak bu sene nasip oldu ve milli sporcu unvanını aldı. Serdar, azimli çalışması ve sabırla hedefe kilitlenmesi sonucunda milli takıma girdi. İnşallah bundan sonraki süreçte bu formayı en iyi şekilde temsil edecektir."



