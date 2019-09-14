0553 313 94 23

Milli eskrimci Martino Minuto'dan altın madalya

- Milli sporcu, Slovakya'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda altın madalya kazandı

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:14
Milli eskrimci Martino Minuto'dan altın madalya


İSTANBUL (AA) - Eskrimde milli flöreci Martino Minuto, Slovakya'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda (Memorial de Martinengo 2019) altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen şampiyonada Minuto, sırasıyla Hırvat Leo Smrekar, Macar Tamas Liszkai, İtalyan Filippo Guerra, Singapurlu Kevin Jerrold Chan, Avustralyalı Sholto Douglas'ı yenerek final çıktı.

Finalde İtalyan sporcu Davide Filippi ile karşılaşan Minuto, rakibini 15-14'lük skorla yenerek şampiyon oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veren İtalyan asıllı milli eskrimci Martino Minuto, kısa süre önce Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen satellite turnuvalarında altın madalya elde etmişti.

Turnuvayı, milli sporcular Alisa İsbir 19, Poyraz Tuncer 43, Alp Eyüpoğlu 45, Firuze Ayşen Güneş 51, Utku Özyalçın 69 ve Baha Baykal Çetinel 76. sırada tamamladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:14
  1. eskrim
  2. Martino Minuto
  3. Memorial de Martinengo 2019
  4. Satellite Turnuvası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
    1. Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
    2. BM Yemen Özel Temsilcisi, Suud petrol..
    3. Evli kadınlara yönelik fuhuş..
    4. Milli eskrimci Martino Minuto'dan..
    5. Cinayet zanlısı tutuklandı
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. Yenice Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde..
    8. Maçın ardından
    9. BB Erzurumspor’da Teknik Direktör..
    10. Rıza Çalımbay: "Takımdan memnunum"
    11. Serbest bırakılınca tepki..
    12. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölüm
    13. Okan Buruk: "Benim için hayal..
    14. Tekirdağ’da trafik kazası: 8 yaralı
    15. Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip
    16. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip
    17. Esenyurt'ta yangın
    18. Hafik Gölü turizme kazandırılacak
    19. Manisa'da "askıda kıyafet" ilgi gördü
    20. HDP hakkında suç duyurusu!
    21. 4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma..
    22. "Kuşadası Triatlonu" başladı
    23. HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma..
    24. Özel sporcular, İsveç'e uğurlandı
    25. Sivas'ta minibüs devrildi: 8 yaralı
    26. Çorlu’da 15 Temmuz Şehitler ve..
    27. Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
    28. FIA Başkanı Jean Todt Marmaris’te
    29. Minik badmintonculardan 10 madalya
    30. Futbol: Toplu sonuç
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...