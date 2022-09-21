Milli Elektrikli Trende heyecanlandıran gelişme!

YENİ AKİT ANKARA

Dışa bağımlılığı azaltmak adına yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Son olarak Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği elektrikli trenle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu heyecanlandıran gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

“Başarı işi ekip işi” diyen Karaismailoğlu yaptığı paylaşımında, “İlk Milli Elektrikli Trenimiz 10 Bin km test sürüşü gerçekleştirdi. İkinci trenimiz de test sürüşlerine başladı! Hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.