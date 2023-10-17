Milli Eğitim Müdürü Gümüş engelli öğrencinin arzusunu yerine getirdi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, sene başında Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'na rutin bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında, okul bahçesinde Ensar Kalkan isimli öğrenci, karşısında İlçe Milli Eğitim Müdürünü görünce: "Müdür bey! Bir tabletimin olmasını çok arzuluyorum" dedi.

Bu içten ve samimi talep, hayatını eğitime ve öğrencilerine adayan Milli Eğitim Müdürünü çok duygulandırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, derhal imkânları seferber ederek bu çalışkan ve sempatik öğrencisinin arzusunu yerine getirdi.

Bugün' o çok istediği tabletine kavuşan Ensar Kalkan, arkadaşları, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim müdürü ile birlikte duygulu anlar yaşadı.

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