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Milli eğitim çalışanlarından sağlık kurumlarına siperlik maske desteği

Mersin’in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üretilen siperlik yüz maskeleri ilçedeki sağlık kurumlarına teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:52:34 -
Milli eğitim çalışanlarından sağlık kurumlarına siperlik maske desteği

Mersin’in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üretilen siperlik yüz maskeleri ilçedeki sağlık kurumlarına teslim edildi.


Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, milli eğitim çalışanları tarafından üretilen 150 adet siperlik yüz maskesini İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim ettiklerini söyledi.


Siperlik maskelerin Erdemli Devlet Hastanesi’ne tesliminde konuşan Açıkyörük, "Bünyemizdeki atölyelerimizde üretilen 150 adet siperlik yüz maskesinin 100 adedini İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 50 adedini de Erdemli Devlet Hastanesi’ne teslim ettik. Korona virüsle mücadeleye destek anlamında kurum ve kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Üretilen siperlik maskelerin yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir olduğunu dile getiren Açıkyörük, talep olduğu takdirde imkanlar nispetinde destek sunmaya devam edeceklerini kaydetti.


Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Erman Eker ise kendilerine korona virüsle mücadeleye destek anlamında ilk etapta 30 bin maske, daha sonra da 50 adet siperlik maske desteğinde bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür etti.

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