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Gündem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yarın okullar açılıyor mu?
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yarın okullar açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimin hangi okullarda başlayacağı hangilerinde uzaktan eğitimin devam edeceğinin duyurusunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:52:00 - 2021-05-16 10:57:14
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yarın okullar açılıyor mu?

Millî Eğitim Bakanlığı, normalleşme döneminde yüz yüze eğitimin nasıl olacağını açıkladı. Tam kapanma yarın sona eriyor, kademeli normalleşme başlıyor. İçişleri Bakanlığından sonra Milli Eğitim Bakanlığından da açıklama geldi. 

Bakanlık'tan yüz yüze eğitimle ilgili yapılan son dakika açıklamalar şöyle:

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Açıklamayın kardeşim Açıklamayın her hafta aynı haber bir haftaya iş değişiyor kararın hiçbir hükmü kalmıyor.
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