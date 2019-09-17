Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Mahmut Tuncer açıklaması MEB, sosyal medyada türkücü Mahmut Tuncer'in görseliyle birlikte bir ifadesinin ders kitabında sunulduğu öne sürülerek yapılan paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, türkücü Mahmut Tuncer'in görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi. "Açıklama yapılmasına gerek duyuldu" Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada türkücü Tuncer'in görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. "Öğrencilere sunulan ders kitabı değil" Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

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