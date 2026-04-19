Milli Eğitim Bakanlığında kritik "güvenlik" toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında birim amirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda, hafta içinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen menfur saldırılar sonrası bölgede yürütülen faaliyetler ve tedbirler ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen birim amirleri toplantısında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen çalışmalar masaya yatırldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla düzenlenen birim amirleri toplantısına başkanlık eden Tekin, toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen menfur saldırılar sonrası bölgede yürütülen faaliyetler ve tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı.

YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, devletin tüm imkânlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğünü aktaran Tekin, Bakanlık birimlerince ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, Bakanlık olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları ivedilikle attıklarına işaret ederek, bu konuda herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi talimatını tekrarladı.

Toplantıda, okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi.

Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri, okul içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar ele alındı.

Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi
Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi

Gündem

Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi

Öğrencileri için kendini siper etti! Ayla öğretmen için mevlit okutuldu
Öğrencileri için kendini siper etti! Ayla öğretmen için mevlit okutuldu

Aktüel

Öğrencileri için kendini siper etti! Ayla öğretmen için mevlit okutuldu

