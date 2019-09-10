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Milli Eğitim Bakanlığı yanlışta ısrarlı! 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' skandalı yeniden devreye girdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü' tarafından hazırlanan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberlik Programı'nda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' maddesi ilk hedef olarak yer aldı.

10 Eylül 2019 Salı 22:35
Milli Eğitim Bakanlığı yanlışta ısrarlı! 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' skandalı yeniden devreye girdi

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte geçtiğimiz yıl tartışmalara sebep olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Rehberlik Programı'na girdi.

Cinsiyet eşitliği eğitimi verilecek

MEB'in Türkiye genelindeki okullara gönderdiği resmi yazıya göre rehberlik faaliyetleri kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" illerin 1. hedefi olarak belirlendi. MEB 2019-2020 Rehberlik programı ek 2 belgesine göre; okullarda çocuklara 'cinsiyet eşitliği' egitimi de verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGBT'ye giden yolu açan, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' projesini yeni yılda da uygulama planı içine alması sert tepkilere sebep oldu.

Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği projesinde hedef İslam!

ETCEP projesi ile çocuklara 'eşcinsel' sapkınlık aşılanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberlik Programı'nda; İstanbul Sözleşmesi'nin toplum ahlak yapısını hedef alan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' maddesi ile birlikte şu çalışmalarında yapılacağı açıklandı:

Atılganlık, Bağımlılıkla mücadele, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Bireysel Farklılıklara Saygı, Çatışma Çözme Becerileri, Çocuklarda Cinsel Eğitim, Duygu Kontrolü, Geleceği Planlama, Gelişim Dönemi Özellikleri, Hak ve Sorumluluklarını Bilme, İhmal İstismardan Korunma, İletişim Becerileri, İşbirliği Geliştirme, Karar Verme Becerisi, Kuşaklararası İletişim, Olumlu Davranış Geliştirme, Öz Bakım Becerileri, Özgüven Geliştirme, Özsaygı Geliştirme, Problem Çözme Becerileri, Sağlıklı Yaşam, Stresle Baş Etme Becerileri, Şiddeti Önleme.

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Dr. Gültekin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin en iyi uygulandığı ülkeleri araştırdı! Kadına şiddette başı çeken ülkeler: Finlandiya, Norveç, Danimarka

ETCEP! (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi)

Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvalığı tam gaz devam ediyor!

MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı

 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  4. MEB
  5. eşcinsel sapkınlık
  6. ETCEP

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 30 dk önce
    MEB e SUC atmayın iktidar suclu SUC iktidarın. Yakında eşcinsel evliliğe izin cıkarsa hiç şaşırmam. Zina ya serbest AKP anayasasında sapık evliliede Avrupa bizi alacak diye mi izin verecek ler. Yanlış yaptık buyanlıştan döneceğiz deyip dönmeyecekler.
  • TrTrTrTrTrTr30 dk önce
    Kurda kuzuyu emanet etmişiz ... biz akıllanmayız ... cocuklara homoseksüellik aşılıyorlar artık iyi niyet hosgörü boşvermişlik zamanı degil . Yeter artık buna kesin bir çözüm bulmalıyız müslümanlar UYANIN

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