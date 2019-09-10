Milli Eğitim Bakanlığı yanlışta ısrarlı! 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' skandalı yeniden devreye girdi

Taha Emre Özdemir Ankara

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte geçtiğimiz yıl tartışmalara sebep olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Rehberlik Programı'na girdi.

Cinsiyet eşitliği eğitimi verilecek

MEB'in Türkiye genelindeki okullara gönderdiği resmi yazıya göre rehberlik faaliyetleri kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" illerin 1. hedefi olarak belirlendi. MEB 2019-2020 Rehberlik programı ek 2 belgesine göre; okullarda çocuklara 'cinsiyet eşitliği' egitimi de verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGBT'ye giden yolu açan, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' projesini yeni yılda da uygulama planı içine alması sert tepkilere sebep oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberlik Programı'nda; İstanbul Sözleşmesi'nin toplum ahlak yapısını hedef alan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' maddesi ile birlikte şu çalışmalarında yapılacağı açıklandı:

Atılganlık, Bağımlılıkla mücadele, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Bireysel Farklılıklara Saygı, Çatışma Çözme Becerileri, Çocuklarda Cinsel Eğitim, Duygu Kontrolü, Geleceği Planlama, Gelişim Dönemi Özellikleri, Hak ve Sorumluluklarını Bilme, İhmal İstismardan Korunma, İletişim Becerileri, İşbirliği Geliştirme, Karar Verme Becerisi, Kuşaklararası İletişim, Olumlu Davranış Geliştirme, Öz Bakım Becerileri, Özgüven Geliştirme, Özsaygı Geliştirme, Problem Çözme Becerileri, Sağlıklı Yaşam, Stresle Baş Etme Becerileri, Şiddeti Önleme.

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