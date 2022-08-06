Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri görevden mi alındı? MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri kimler?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş görevden alındı. Peki Bülent Dilmaç kimdir? Mehmet Karataş kimdir?

Bülent Dilmaç kimdir?

20.05.1973 Şenkaya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Konya Ereğli'de tamamlamıştır. 1992 -1996 yılları arsında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini, 1996 -1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimini 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 1997-2003 yılları arasında da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2003 yılında da, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından yapılan sınav sonucunda eğitim psikolojisi alanında doçent unvanını almıştır. 2017 yılında da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitin Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Prof. olarak atanmıştır.

Mehmet Karataş kimdir?

1964 tarihinde Konya’nın Ilgın ilçesi haremi köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da, lisans eğitimini 1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1986-1990 yıllarında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını yaptı. 1987-1990 yıllarında Ankara Üniversitesi’nde uzman olarak çalıştı. 1990-1995 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 1999 yılında doçent ve 2008 yılında profesör oldu. Ankara, Cumhuriyet, Gaziosmanpaşa, Süleyman Demirel ve Karamanoğlu Mehmet bey üniversitelerinde görev yaptı. Farklı üniversitelerde bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, yönetim kurulu üyelikleri, yüksek okul müdürlükleri, dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerini yürüttü. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) üyeliğinde bulundu. Ayrıca, sosyal olarak da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Farklı kurumlarda konferanslar verdi. Gazeteciler Cemiyeti ve bir sivil toplum kuruluşunda Denetleme Kurulu Başkanlıklarını görevlerini yürüttü. 2015 yılında, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. Yayınlanmış 45 eseri ve 5 kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.