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Ekonomi Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı | Kamu personel alımı son durum
Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı | Kamu personel alımı son durum

MEB personel alımı son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonları için personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-22 14:07:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı | Kamu personel alımı son durum

Okulların açılmasına kısa bir zaman kaldı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı’nın personel alımı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı | Kamu personel alımı son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Meb personel alımına ilişkin ayrıntılar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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