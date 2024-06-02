Milli Eğitim Bakanlığı LGS sorularını ve cevap anahtarlarını yayınladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınav tamamlandı.

İki oturumdan oluşan sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirildi.

Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin sınava katılma hakkı vardı.

Sınavdaki soru sayıları

LGS, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

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İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

İsteyenlere soru kitapçıkları verilecek

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları yarın verilebilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.