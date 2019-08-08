Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alımları son dakika başvuru

İŞKUR iş ilanları merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde görevlendirilmek üzere garson servis elemanı, 1 sıhhi tesisatçı, 3 temizlik görevlisi ve 1 aşçı alımı yapacak. İşte İŞKUR Öğretmenevi ve Akşam sanat okulu personel alımı başvuru şartları.

İŞKUR Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu personel alımına başvuru yapacak adaylardan bazı nitelikler talep ediliyor. Bu kapsamda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sağlık açısından atanacak olduğu görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, En az ilköğretim mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşından gün almamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alım başvuruları nereden yapılacak?

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu personel alımı ilanı Türkiye İş Kurumu üzerinde 08 Ağustos 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.