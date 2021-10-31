Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullar o tarihlerde...

Koronavirüs salgını sürecinden en büyük darbeyi alanlar öğrenciler ve öğretmenler oldu. Uzun bir süredir sıralardan uzak kalan öğrenciler, bu sene okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Geçen sürenin ardından tatil dönemi de geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı, veliler ve öğrenciler tarafından merakla beklenen takvimi paylaştı.

Ara tatil, ardından dönem tatili

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre öğrenciler ilk olarak 15 Kasım'da başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek ara tatile girecek. 19 Kasım'da yeniden okullarına dönecek olan öğrenciler 21 Ocak'a kadar ders görecek. 21 Ocak Cuma günü ise 15 günlük dönem tatili başlayacak. İkinci dönem ise 4 Şubat 2022'de başlayacak.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimin tamamı:

Okullar ne zaman kapanacak?

1. Ara Tatil : 15-19 Kasım 2021

Yarıyıl tatili ne zaman?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak

Okullar ne zaman açılacak?

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 yaz tatili ne zaman?

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.