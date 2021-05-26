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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: 2021-2022 eğitim yılını kapsayacak
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: 2021-2022 eğitim yılını kapsayacak

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 16:36:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: 2021-2022 eğitim yılını kapsayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan hesabından son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk, eğitimde telafi uygulamalarının başlayacağını belirtirken "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.

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