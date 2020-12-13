Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"EBA TV 3 bin 2 saat yayın yaptı"

TBMM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'nin 3 bin 2 saat yayın yaptığını bildirdi.

Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sunumlarının ardından grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun sunumu sırasındaki üslubun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin kendisinin dile getirdiği iddiaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunumu sırasında doğruladığını ifade eden Tatlıoğlu, bu sırada AK Parti'li milletvekillerinin itiraz etmesi üzerine Oktay'ın konuşma tutanaklarına bakılmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Bakan Karaismailoğlu'nun sunumu sırasında bir milletvekilinin "yalan söylüyor." sözlerini sarf ettiğini belirterek, siyasi partilerin iktidara geldiklerinde izleyecekleri politikaları kendilerinin belirleyeceğini ancak kimsenin kimseyi incitmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 3 metro hattı için dışardan 580 milyon dolarlık uzun vadeli ucuz maliyetli kredi bulduğunu söyledi.

Özel, 21 Eylül-4 Aralık arasında 3 milyon 247 bin 964 öğrencinin EBA'ya erişemediğini, tablet dağıtımı için gerçekleştirilmesi gereken ihalenin hala yapılmadığını savundu.

- "Muhalif olabilirsiniz ama yatırım düşmanı olmayın"

Genel Kurulda daha sonra bakanlar Selçuk ve Karaismailoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metro hattındaki şantiyelerin kapalı olduğunu ve on binlerce çalışanın işsiz kaldığını vurguladı.

Karaismailoğlu, "Eğer Belediye Başkanınızı arayacaksanız, yarın garajlarda yatan otobüsleri de servise çıkarmasını söylerseniz İstanbul ile ilgilenmiş olur." diye konuştu.

Milletvekillerinin projelere ilişkin farklı rakamlar paylaştığına ve bu nedenle açıklama yapmak zorunda kaldığına işaret eden Karaismailoğlu, teknik konuların siyasete karıştırılmamasını istedi.

Bakan Karaismailoğlu, iyi niyetli olunması halinde bilgileri paylaşacaklarına dikkati çekerek, "Muhalif olabilirsiniz ama yatırım düşmanı olmayın." dedi.

- "301 Kürtçe tez görünmektedir"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, afet riskini azaltmak için yapılan çalışmalara değinerek, deprem performans kriterlerini karşılamayan eğitim kurumlarına ait binalar üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Selçuk, şunları kaydetti:

"2020 yılı içerisinde deprem tahkiki sonucu güçlendirme kararı verilen eğitim kurumlarına ait binalardan 263 binada güçlendirme çalışması yapılmıştır. 140 eğitim binası için ihale ilanına çıkılmıştır. Yıl sonuna kadar sözleşmeleri imzalanarak güçlendirme çalışmasına başlanacaktır. 403 eğitim binası için ise ihale öncesi çalışmalar tamamlanmıştır. 2019 yılında 123, 2020 yılında 288 olmak üzere 411 eğitim kurumunun yeniden yapım çalışmalarına başlanmıştır. 48 projenin inşaatı tamamlanmış, 57 projenin inşaatı halen devam etmektedir. 40 projenin ihale ilanına çıkılmıştır. 266 projenin de ihale dosyası hazırlanma süreci devam etmektedir. 346 okulumuzun da 2021 yılında planlanarak yeniden yapım çalışmasına başlanacaktır."

Maarif Müfettişleri konusundaki soruyu yanıtlarken Selçuk, "Kanun taslağı Meclis'e sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza iletilmiştir." dedi.

Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin yasal sürelerini tamamladıklarında tayin isteyebildiklerini ancak önceki dönemde yüzde 70'inin bölgesinden bir yıl içinde ayrılması nedeniyle bu sürecin hayata geçirildiğini anlattı.

Öğrencilerin, velilerinin onayıyla işletmelerde mesleki stajlarını yapabildiklerini bildiren Selçuk, öte yandan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 40 bin 910 öğrenci bulunduğunu da bildirdi.

Bakan Selçuk, "Kürtçe tez yasağı" iddiasına ilişkin "Halen yüksek lisans ve doktora tezlerinin olduğu YÖK'teki ilgili birimde 301 Kürtçe tez görünmektedir." açıklamasında bulundu.

HDP'li milletvekillerinin "Kürtçe tez yasaklandı mı, yasaklanmadı mı?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Şu anda somut olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini söyleyebilirim, halen devam ediyor." dedi.

Selçuk, EBA TV'nin yaklaşık 3 bin 2 saat yayın yaptığını kaydetti.

İller arasında 2019'da 38 bin, 2020 yılında 39 bin 379 öğretmenin; il içinde ise yaklaşık 39 bin 286 öğretmenin yer değiştirdiğini bildiren Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, atamaların kurumlar arası görüşmeler ve imkanlar ölçüsünde gerçekleştirildiğini, zamanı geldiğinde atama konusunun açıklanacağını belirtti.

- "Beyanınız sistemin nasıl anayasa dışı ilişki kurduğunu ispat ediyor"

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri, soru cevap işleminin ardından söz aldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu yıl Kürtçe öğretmenliğine bir atama yapıldığını, bunun nasıl izah edileceğini sordu. Dicle Üniversitesi yüksek lisans bölümünde, Kürdolojide, Kürtçe tez yazımının yasaklandığını da iddia eden Beştaş, "Kürt edebiyatını çalışacak bilim insanları Kürdolojide görev yapıyor ama Kürtçe tez yazamayacak. Sonuçta o dilin gelişimi açısından hayati önemde." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde EBA'da sıkıntıların yaşandığını dile getiren Beştaş, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un bu konuda daha sık konuşmasını istedi. Beştaş, uzaktan eğitimde yaşanan sıkıntılarla ilgili vatandaşların sorularına Bakan Selçuk tarafından daha sık cevaplar verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Tablet ihtiyaçları var, öğrencilerin internet sorunları var, online eğitimin yetersizliği konusunda endişeler var... Buna dair yüzlerce soru her gün Türkiye kamuoyunda tartışılıyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mili Eğitim Bakanı Selçuk'a bir hatırlatmada bulunacağını ifade ederek, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda AK Parti'nin, "yasama yetkisinin münhasıran Meclis'te olacağını, yürütmeyle yasamanın katı şekilde ayrılacağını, bakanların ve yürütmenin bütçe hariç asla kanun teklif etmeyeceklerini" söylediğini aktardı.

Kendilerinin ise "bunun böyle olmayacağını, bakanların kanun hazırladığını ve kanun teklifinin milletvekilleri eliyle Meclis'e getirildiğini" söylediklerini dile getiren Özel, "Şimdi siz bir itirafta bulunuyorsunuz, 'Kanun tasarısını hazırladık. Cumhurbaşkanımıza yolladık Meclis'e yollamak üzere.' diyorsunuz. Bizim tezimizi AK Parti hep inkar etmiştir ama şimdi sizin bu beyanınız sistemin nasıl çarpık ve muvazaalı, anayasa dışı ilişki kurduğunu ispat ediyor. Bu açıdan teşekkür ederim size." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile polemik yapmayacağını söyleyen Özel, "Anlaşılıyor ki 31 Mart ve 23 Haziran travması atlatılamamış. Benim siyasi hayatımın en anlamlı günü, bugüne kadarki, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki devir-teslim töreniydi. Size söz Sayın Bakan, sizi memnun edeceğim, ilk seçimden sonra yapılacak devir-teslimde Ulaştırma Bakanlığında, Ulaştırma Bakanımızla sizin devir-teslim töreninizde bulunacağım." dedi.

- "Milli Eğitim Bakanlığı internet bant genişliğini 4 terabit/saniyeye çıkarılmalı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün iki bakanlığın bütçe görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, Bakanlar Selçuk ve Karaismailoğlu'na yaptıkları çalışmalar ve açıklamalar için teşekkür etti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenleri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Akçay, "Hayatının baharındayken PKK'lı hain ve alçak teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın öğretmenimizi, milletin çocuklarını eğitmek, bilim ve irfan için çalışırken şehit edilen 191 öğretmenimizi, Ege Üniversitesinde hain teröristler tarafından şehit edilen öğretmen adayı Fırat Çakıroğlu'nu, güvenlik güçlerimizi vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Öğretmenler Günü'nde, kendisi gibi düşünmeyen öğretmenlerimizi ötekileştiren ve şehit edilen öğretmenlerimizi anmayan anlayışı da kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitimle ilgili internet sorunlarına dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin toplam internet yurt dışı çıkış bant genişliği yaklaşık 10 terabit/saniyedir. Bunun 1 terabit/saniye bant genişliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. Şu anda EBA üzerinden günlük yaklaşık 3 milyon öğrenciye ders verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sürecini daha iyi yönetebilmesi için bant genişliğinin 4 terabit/saniyeye çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Öğretmenlerin mesleki olarak güçlendirilmesi, yatay ve kariyer basamaklarına kavuşması, özlük haklarının iyileştirilmesi, mesleğe alımdan emekliliğe kadar geçen sürelerin öğretmenlik mesleğine özgü bir kanunla yapılandırılmasının gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bir an önce öğretmen meslek kanunun da çıkarılmasında fayda görüyoruz."