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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

"Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:19:42 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. "

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