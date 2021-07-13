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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her evde en az bir kişinin hayatına dokunuyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her evde en az bir kişinin hayatına dokunuyoruz

Engelli vatandaşlarla kahvaltı programında buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 13:58:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her evde en az bir kişinin hayatına dokunuyoruz

 Yeni Akit  Ankara 

Bu sabah kahvaltı programında engelli vatandaşlarla buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Neredeyse her evde en az bir kişinin hayatına dokunduğumuz Bakanlığımız çatısı altında binlerce mesai arkadaşım ile gelecek için çalışıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Neredeyse her evde en az bir kişinin hayatına dokunduğumuz Bakanlığımız çatısı altında binlerce mesai arkadaşım ile gelecek için çalışıyoruz. Bugün engel tanımayan çalışma arkadaşlarımla kahvaltıda buluştuk. Enerjileri ve katkıları bizim için çok değerli. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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