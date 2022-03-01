Koronavirüs salgınının başladığı gülerde sosyal mesafenin korunması için okullar uzaktan eğitime geçirildi. Yaklaşık bir buçuk yıl öğrenciler uzaktan eğitime devam etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise yüz yüze eğitimle başladı. Geride kalan süreçte vaka çıkan sınıflar hariç hiçbir sınıfta uzaktan eğitim yapılmadı. Aileler ise vaka sayıları sebebiyle ara ara “Uzaktan eğitim başlar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitime hangi illerde kaçıncı sınıflarda başlanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzle Valiliğini ziyaret etti. Bakan Özer burada yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim konusuna değindi.

Bakan Özer, “En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranı bugün itibarıyla yüzde 94'e ulaştı, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90, en az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 53. Yani bir de aşı olmayıp bağışıklık kazanan öğretmen oranını dikkate aldığımızda aslında eğitim sistemimizdeki 1,2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmakta. Onun için inşallah kararlı şekilde bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz” dedi.