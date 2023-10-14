Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı: Türkiye genelinde okullar depreme hazır mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye genelindeki okullarda, olası depremlere karşı yapılan çalışmaları anlattı. Tekin, bin 583 okulun yıkılıp yeniden yapıldığını paylaştı.
“2000 öncesi yapı stokumuzun neredeyse tamamını Türkiye genelinde tahkik işlemlerini yapmış bulunmaktayız. 2013'ten itibaren özellikle bunlardan da ihtiyaç duyulanların güçlendirme işlemlerini yaklaşık 3 bin 602 okulda güçlendirme yapmışız. Türkiye genelinde 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ özeline geldiğimizde de burada tahkiki yapılan okul sayısı 252, bunlardan 118 tanesinde güçlendirme işlemi yapılmış, 64 tanesinin de yıkılıp yapılması gereken okul. Bunlardan 48 tanesi de yapılmış durumda. Dolayısıyla bu da bizim üzerinde çalıştığımız durumlardan bir tanesi."
"1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda"
Türkiye'de 2000 yılından önce yapılan tüm binalarda deprem mevzuatına göre yapılmadığı için bazı sorunlar olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. Türkiye'de 1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda” ifadelerini kullandı.
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