  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alımda satımda geç mi kaldık? Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat!

Türkiye Gazzeli siviller için insani yardım planı yaptı: Türkiye'den gıda ve tıbbi malzeme hamlesi! Üç uçak Mısır'da

Kahramanmaraş depremini bilen Frank Hoogerbeets şok uyarı: Türkiye alarma geçmeli, umarım bu olmaz

Fransa ülkesi kararı aldı! Okul saldırısı: Önlem almak için binlerce asker gönderecek! Terör alarmı ilan etti

Fiyatlar yüzde 8 düştü! İkinci elde alım fırsatı mı?

Kemal'e soğuk duş

O ülkeden şaşkına çeviren Türkiye kararı! Tonlarca limon almak için kapımızı çaldılar

Bahçeli'den İsrail'e çağrı: Aklını başına al, ABD'ye güvenme

Yedek parçada inanılmaz rakam! Bakın yılda ne kadar ödüyoruz!

Psikolojik sınır aşıldı mı? "ONSuz olmaz" diyene ALTIN fırsat!
Yaşam Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı: Türkiye genelinde okullar depreme hazır mı?
Yaşam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı: Türkiye genelinde okullar depreme hazır mı?

Yeniakit Publisher
2023-10-14 21:01:00 - 2023-10-14 21:20:11
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı: Türkiye genelinde okullar depreme hazır mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye genelindeki okullarda, olası depremlere karşı yapılan çalışmaları anlattı. Tekin, bin 583 okulun yıkılıp yeniden yapıldığını paylaştı.

“2000 öncesi yapı stokumuzun neredeyse tamamını Türkiye genelinde tahkik işlemlerini yapmış bulunmaktayız. 2013'ten itibaren özellikle bunlardan da ihtiyaç duyulanların güçlendirme işlemlerini yaklaşık 3 bin 602 okulda güçlendirme yapmışız. Türkiye genelinde 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ özeline geldiğimizde de burada tahkiki yapılan okul sayısı 252, bunlardan 118 tanesinde güçlendirme işlemi yapılmış, 64 tanesinin de yıkılıp yapılması gereken okul. Bunlardan 48 tanesi de yapılmış durumda. Dolayısıyla bu da bizim üzerinde çalıştığımız durumlardan bir tanesi."

"1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda"

Türkiye'de 2000 yılından önce yapılan tüm binalarda deprem mevzuatına göre yapılmadığı için bazı sorunlar olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. Türkiye'de 1583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Fransa ülkesi kararı aldı! Okul saldırısı: Önlem almak için binlerce asker gönderecek! Terör alarmı ilan etti
Fransa ülkesi kararı aldı! Okul saldırısı: Önlem almak için binlerce asker gönderecek! Terör alarmı ilan etti

Dünya

Fransa ülkesi kararı aldı! Okul saldırısı: Önlem almak için binlerce asker gönderecek! Terör alarmı ilan etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları Gazze’deki olayları yazılı aktardı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü
Kassam Tugayları Gazze’deki olayları yazılı aktardı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü

Dünya

Kassam Tugayları Gazze’deki olayları yazılı aktardı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 9 esir öldü

Arabistan ülkesi duyurdu: 7.000 yıllık yapı ama gerçek insan - hayvan başı kemikleri çıktı! Arap bilim dünyası şokta
Arabistan ülkesi duyurdu: 7.000 yıllık yapı ama gerçek insan - hayvan başı kemikleri çıktı! Arap bilim dünyası şokta

Kültür - Sanat

Arabistan ülkesi duyurdu: 7.000 yıllık yapı ama gerçek insan - hayvan başı kemikleri çıktı! Arap bilim dünyası şokta

Ferrari herkesi şaşkına çevirdi, kripto para olarak ödeme için otomotiv devi satışa evet dedi! Bir ilk oldu, başladılar
Ferrari herkesi şaşkına çevirdi, kripto para olarak ödeme için otomotiv devi satışa evet dedi! Bir ilk oldu, başladılar

Otomotiv

Ferrari herkesi şaşkına çevirdi, kripto para olarak ödeme için otomotiv devi satışa evet dedi! Bir ilk oldu, başladılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23