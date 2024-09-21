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Gündem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullara 30 bin personel alınacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullara 30 bin personel alınacak

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:36:00 - 2024-09-21 10:40:37
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullara 30 bin personel alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık bünyesine 30 bin temizlik personeli alınacağı açıkladı. Bakan Tekin, 'Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada pazartesi günü Çalışma Bakanlığı'nın 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını ifade ederken "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi.

Tekin CNN Türk'te yaptığı açıklamada okullarda yaşanan temizlik sorunuyla ilgili çözümün bu hafta sağlanacağını kaydetti.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

"45 BİN PERSONELİMİZ VAR"

"Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk."

"30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ DAHA ALINACAK"

"Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."

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