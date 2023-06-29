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Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGBT açıklaması!
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGBT açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 21:10:00 -
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGBT açıklaması!

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGBT ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGBT sapkınlığına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"20 milyon öğrenci ve 70 bin okula hizmet götüren Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmek zor bir görev. Elbette bu zorluk birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği, okul öncesi eğitim, sınav sistemi, meslek okulları ve son olarak gençlere yönelik LGBT misyonerliği bu sorunlardan sadece birkaçı." diyen Bakan Tekin, "Bir öğretmenin ilkokul çocukları ile LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektirmesi tepki çekmişti. Okullarda bu tür faaliyetler konusunda neler yapacaksınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

LGBT dayatması konusunda bizim bakış açımızı şekillendiren iki husus var. Birincisi toplumsal değerler. Milli Eğitim Bakanlığı toplumsal değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için çaba sarfeden bir kuruluş. Toplumsal değerlerimizle ters düşen konularla mücadele etmek zorundayız.

İkincisi de bizim korumamız gereken bir öğretmen itibarı var. Bu tür olaylar 1 milyon öğretmen ailesini rahatsız ediyor. Onların hukukuna zarar verecek konuların cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Korumamız gereken 1 milyon kişinin itibarı var. Gereken önlemi aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

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