Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye, eğitim alanında da ilk tedbirleri alan ülkelerden birisi olmuş ve önemli adımlar atmıştı. Bu kapsamda okullar kapatılmış ve EBA TV ile öğrenciler derslerini evlerinden takip etmişti. Yeni eğitim – öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte derslerin yine evlerden mi takip edileceği yoksa okullarda yüz yüze eğitimin mi başlayacağı merak konusu oldu.

21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimin detaylarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uyum programlarının 21-25 Eylül arasında, hangi günlerde yapılacağını okul yönetimleri ile öğretmenlerin kararlaştıracağını söyledi.

Uyum programlarının nasıl olacağı konusuna da değinen Ziya Selçuk, “Okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak” ifadelerini kullandı.

İmkan ve şartların göz önünde tutularak sınıfların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenleneceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfların iki gruba ayrılmasının sağlanacağını, her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterileceğini de ekledi.

Bakan Selçuk, teneffüs saatlerinde öğrencilerin yine sosyal mesafe kuralına uymaları için tedbirlerin alınacağını, çocuklar için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını da kaydetti.