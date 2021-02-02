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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama! Milyonlar bu ana kilitlendi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama! Milyonlar bu ana kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili bugün saat 10.00'da basın toplantısı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 07:13:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama! Milyonlar bu ana kilitlendi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili basın açıklamasını bugün saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. COVID-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."

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