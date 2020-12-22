Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara maske ve mesafeli fiziksel aktivite çağrısı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sokağa çıkmalarına izin verilen saatlerde öğretmenlerin canlı ders yapmamaya çabaladıklarını belirterek, "Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklara fiziksel aktivite çağrısında bulundu.

Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik sokağa çıkma izinlerinin bulunduğunu hatırlatan Selçuk, "Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.