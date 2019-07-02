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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Öğretmenin güçlendirilmesi, 2023 vizyonumuzun temeli”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:37
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Öğretmenin güçlendirilmesi, 2023 vizyonumuzun temeli”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.


2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin kurumsal yapı içinde ve sosyal alanda güçlendirilmesine yönelik çalıştay, öğretmenler, yöneticiler, akademisyenler, öğrenci, veli ve sendika temsilcilerinin katılımıyla Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Selçuk, “Öğretmenin güçlendirilmesi ortak meselemiz” diyerek sözlerine başladı. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve öğretmenlerin güçlendirilmesinin 2023 Eğitim Vizyonu’nun temellerini oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:


“Bu bizim en büyük çözümümüz, umudumuz, geleceğimiz. Akademisyeninden öğrencisine, çalışma hayatı temsilcisinden velilerimize, öğretmenle temas eden tüm paydaşlarımızla bugün buradayız. Eğer bir öğretmenimizin evinde, sokakta bütün ortamlarda ne yaşadığını, ne hissettiğini derinleştirebilirsek bu ortamların iyileştirilmesi için tedbirler düşünebiliriz. İşte bu çalıştay bu manada çok önemli ve değerli. Burada atılacak adımlar öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sirayet edecek şekilde genişleyecek. Gerek mevzuat açısından, gerekse de fiziksel ve sosyal şartlar açısından imkânlar ölçüsünde yeni bir bakış ortaya koyacağız.”


Çalıştayda "Karar Alma Süreçlerine Dâhil Edilerek, Mesleki Gelişim Fırsatları Sağlanarak, Statüleri Geliştirilerek, Öz Yeterlilikleri Güçlendirilerek, Özerkliklerini Destekleyerek, Sosyal Çekiciliklerin, Güvenilirliği ve İlişkileri Geliştirerek, Yönetimin Parçası Yapılarak Öğretmenlerin Güçlendirilmesi" başlıklarında yedi çalışma grubu oluşturularak, stratejiler geliştirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:37
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