Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul'daki 6 okulun temel atma töreninde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimin kalitesi konusunda artık yerel bir takım kriterlerle değil, uluslararası kriterlerle bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz, bu hedeflerimize de adım adım nasıl yaklaştığımızı somut delilleriyle ortaya koyuyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yaptırılacak İstanbul'un Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sultanbeyli ilçelerinde birer, Üsküdar ilçesinde 2 olmak üzere toplam 143 derslikli 6 okulun Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Selçuk, yaptığı konuşmada, kaymakamlar ve belediye başkanlarının milli eğitim alanındaki çalışmalara ilişkin yaşadığı heyecanı, çocukların kaleminden defterine, okulların her türlü ihtiyacına kadar nasıl koşturduklarını bildiğini ifade ederek, herkese teşekkür etti.

Bakan Selçuk, bunun herkesin "davası" olması gerektiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan, İstanbul'a, Türkiye'ye okul yaptırma, eğitimi yükseltme ve yüceltme davasının neferleri olarak bizler gerçekten çok mutlu oluyoruz çocuklar adına. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi artıran herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ortaya koydukları projelerin, "çocuğun üstün yararı ve yaradılışına hürmet ettiğini" ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Ortaya koymaya çalıştığımız bütün projeler, aslında bu ülkenin geleceği, insanın geleceği, insanlığın geleceği için bir hazırlık vasıtası olarak görülebilir. İçinde yaşadığımız bu salgın ortamında asla enerjimizi yitirmeden, umudumuzu tüketmeden daha fazla çalışarak, daha fazla didinerek yeni hedefleri ortaya koyma gayretimiz, hepimiz açısından büyük bir ufku temsil ediyor. Eğer çocuklarımızın gelecekte bu ülkeyi omuzlarında taşıyacak dirayette ve yetkinlikte olmasını istiyorsak bu, temel ihtiyaçlarımızın çok ötesinde, yüksek bir kaliteye, yüksek bir mahiyete ulaşabilmek için gayretimizin eksilmemesi gerektiğini gösteriyor. Biz bir çocuğun, bir öğretmenin gününün çok önemli bir kısmını geçirdiği okullarımızı güzelleştirmeyi bir vazife edindik. O yüzden de yaşanan okullar, özel projeler, az katlı, yüksek olmayan, küçük okullar, mahalle mektepleri tarzında okulların sayısının artmasını, bu suretle okulun çevreyle münasebetinin bütünleşmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Çocuklarımızın mutlu olduğu ortamlar emin olun şahsiyetlerinin daha güçlü geliştiği ortamlardır. Çocuklarımızın atölyelerle spor salonlarıyla yeşillendirilmiş bahçelerle karşılaşması, onların daha güçlü bir kişilikle daha yetkin bir kimlikle bu ülkeye hizmete aday olmasına vesile oluyor."

- "Nitelik artırılırken uluslararası kalite standartlarını da önemsiyoruz"

Bakan Ziya Selçuk, derslik sayısını artırırken bir taraftan da niteliği artırmaya çalıştıklarını, bunun da uluslararası kalite standartları çerçevesinde artmasını önemsediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PISA ve TIMSS gibi Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan, ülkelerin büyük bir yarış içinde olduğu bu tür araştırmalar, projeler, sınavlarda Türkiye'nin hem PISA'da hem TIMSS'te çok büyük bir yükseliş göstermesi, bu mutluluğumuzu perçinledi ve kalitenin niye öne çıkması gerektiğini, okullarla yaşanan yerlerle yaşanan yaşantılar arasındaki bağlantının niye güçlü olduğunu bize göstermiş oldu. Çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaracak ortamlar istiyoruz, bunun için gayret ediyoruz. Çünkü bir çocuk sadece kalem kağıtla soru çözerek eğitim aldığında emin olun ne yetenekleri açığa çıkacaktır ne de şahsiyeti olgunlaşacaktır. Çocuklarımızın atölyelerde yaparak, yaşayarak çalışmaları başka bir güzellik getiriyor ve biz bilmek değil yapabilmek üzerine odaklanıyoruz. Yani bir çocuğun bilmesi bizim için önemli değil yapabilmesi önemli. Bundan dolayı da çocukların yapabileceği ortamları geliştirmeye, laboratuvarları artırmaya, spor, robotik, sanat ve tarım atölyelerini artırmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür son bir yılda herhangi bir özel bütçe kullanmaksızın, yani kendi bütçemizin dışında tamamen bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık, bunların tümü bağış. 420 milyon lira civarında bir bütçe oluştu burada atölyelerin yapımında. Bu bizim için gurur verici ve halkımızın, insanlarımızın bu söylediklerimize inandığını gösteriyor."

- "Dünya yarışmalarında iddia sahibi olmak için adım atmalıyız"

Bakan Ziya Selçuk, kaynakların okullar ve eğitim için harcanıyor olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hususi dikkatiyle bu kaynakların eğitme yönlendiriliyor olmasının umutlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığına tablet ve okullar konusunda destek veren TMSF ailesine de teşekkür eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün temellerini attığımız okullarımız hayata geçtiğinde emin olun yoldan geçenin mutlu olacağı bir iş yapmış olacağız. Emin olun çocuklarımızın koşarak okula gideceği ve okulda yaşamaktan, bulunmaktan mutlu olacağı, 'Bir an önce terk edeyim.' diye düşünmeyeceği ortamlar hayata geçireceğiz. Bizler artık okul binalarında, eğitim binalarında dünya yarışmalarında iddia sahibi olmak noktasında adım atmalıyız. Biz sadece 'Çatısını kapatalım, bazı derslikleri yapalım, çekilelim.' değil, bir iddiayla ortaya çıkıp artık 'Türkiye başka bir çıtanın sahibidir. Artık Türkiye başka bir niteliği dava olarak görmektedir.' demek durumundayız ve bunu diyoruz Allah'a şükür. Büyük bir başarı hikayesidir, Türkiye'de derslik sayısındaki artış ve buraya yapılan yatırımlar, AK Parti döneminde ortaya konulan çaba gerçekten büyük bir başarı hikayesidir. Bunu düşündüğümüzde bu başarı hikayesini de bu eserlerle taçlandırıp eğitimin kalitesi konusunda artık yerel bir takım kriterlerle değil, uluslararası kriterlerle bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz, bu hedeflerimize de adım adım nasıl yaklaştığımızı somut delilleriyle ortaya koyuyoruz."

Bakan Selçuk, bu okulların tamamlanması ve açılmasının ortak çabayla gerçekleşeceğini dile getirdi. Arsa ve okullara destek konusunda kaymakamlar ve belediye başkanlarının ortaya koyduğu gayretin devam edeceğinden şüphe duymadığını vurgulayan Selçuk, temeli atılacak okulların hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

- Vali Ali Yerlikaya'nın konuşması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da 3 milyon 26 binin üzerinde öğrenci, 3 bin 310'u devlete ait olmak üzere, toplam 7 bin 700 okul bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da milli eğitime yeni okulların kazandırılması yönündeki talimatıyla çalışmalara başladıklarını anlatan Yerlikaya, 2003-2020 yılları arasında 1424 okulun devlet ve hayırseverler tarafından şehrin hizmetine sunulduğunu belirtti. Kentte 36 okulun yapımının sürdüğünü, bugünkü temel atılanlarla birlikte 62 okulun yapımına da henüz başlandığını ya da başlanmak üzere olduğunu ifade eden Yerlikaya, "100 okul arsası için iki yıl didindik." dedi.

İstanbul'un dünyanın 14. büyük metropolü ve 121 ülkeden daha büyük ancak yüzölçümü olarak küçük olduğunu belirten Vali Yerlikaya, "Bizim okul yapmayla ilgili en büyük sorunumuzu tahmin ediyorsunuz, arsa, arsa, arsa... Arsa bulamıyoruz. Karış karış aradık. Arkadaşlarımla beraber İl Milli Eğitim Müdürümüz, YİKOB'dan Vali Yardımcılarımız, Milli Emlaktan arkadaşlarımız belediye başkanlarımızın kapısını çaldık, gezdik, 2 senede ne toplayabildik, 100 tane arsa toplayabildik." ifadelerini kullandı.

Yeni okulların tasarımlarının eskiye de benzemediğinin altını çizen Yerlikaya, artık "yaşanacak" okullar tasarlandığını dile getirdi. İstanbul'da 1999 ve öncesinde yapılmış 1322 okul bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, bu okulların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenisinin yapılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yerlikaya, bu çalışmalara 1 milyar 33 milyon 429 bin avro harcandığını aktardı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve okulların yapılacağı ilçelerin belediye başkanlarının sahneye kurulan butonlara basmasının ardından inşaat alanlarına ilk betonlar döküldü.

