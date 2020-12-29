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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşı Kushi ile görüştü
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşı Kushi ile görüştü

İki bakanın eş başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıda Eğitim İşbirliği Anlaşması, Türkçenin seçmeli ders olarak Arnavutluk müfredatına dahil edilmesi, Arnavutça-Türkçe sözlük ve iki dilli kitap basımı, Arnavutluk’ta FETÖ'nün faaliyetleri, Arnavutluk ile özel eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik tecrübe paylaşımı ve burslar ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:09:17 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşı Kushi ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi ile çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Selçuk ile Kushi eş başkanlığında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Tiran Türk Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Eğitim İşbirliği Anlaşması, Türkçenin seçmeli ders olarak Arnavutluk müfredatına dahil edilmesi, Arnavutça-Türkçe sözlük ve iki dilli kitap basımı, ders kitaplarından yanlış ve ön yargılı bilgilerin çıkarılması, Arnavutluk’ta FETÖ'nün faaliyetleri, Arnavutluk ile özel eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik tecrübe paylaşımı ve burslar ele alındı.

Eğitim İşbirliği Anlaşmas'ının imza safhasına getirilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtilen toplantıda, Türkçenin seçmeli ders olarak Arnavutluk okullarında yaygınlaştırılması için iş birliklerine devam edileceği, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarının Arnavutluk tarafı ile de paylaşılabileceği ifade edildi.

Ders kitaplarından yanlış ve ön yargılı bilgilerin karşılıklı olarak düzeltilmesi için çalışmalar yapılabileceği, özel eğitim alanında her türlü bilgi ve birikim paylaşımı için hazır olunduğu vurgulanan toplantıda, Türkiye Maarif Vakfının Arnavutluk'taki faaliyetleri ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye Bursları kapsamında gerçekleştirdiği hizmetlerden karşılıklı olarak memnuniyet duyulduğu kaydedildi.


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