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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiği 3 bin yeni anaokuluna ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın önceliğinin okul öncesi eğitim olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 19:30:00 - 2022-07-19 20:04:56
Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak öncelik verdikleri alanlardan bir tanesinin okul öncesi eğitim olduğunu vurgulayarak, "Okul öncesinde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Bitlis’e gelen Bakan Özer, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret ederek ‘Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra ‘İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Bitlis'teki eğitimin çok daha iyi noktalara taşınması için toplantı yaptıklarını söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bitlis'te bizim 2022 yılında yatırım programında 22 milyonluk yatırımımız var. Bugünkü değerlendirmeyle bu 22 milyona ilave olarak 514 milyonluk yatırımı Bitlis'e kazandırdık. Dolayısıyla toplam yatırım miktarımız 536 milyona çıkmış oldu. Yani Bitlis'teki eğitim yatırımını 27 kat arttırmış olduk" dedi.

Yatırımların güçlendirmeden büyük onarımlara, anaokullarından ilkokullara kadar tüm eğitim kademelerini kapsadığını ifade eden Bakan Özer, "Bitlis, güçlendirme çalışmalarında en başarılı olan illerimizden bir tanesi. Mevcut yatırımlardaki tüm güçlendirmeleri başarılı bir şekilde tamamladı. Biz ilave olarak 2022 yılında 50 milyonluk ilave bütçe vererek 2022 yılında şu anda tahkiki yapılan tüm okulların güçlendirilmesiyle ilgili bütçeyi de yarın itibarıyla Bitlis'e aktarmış olacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelik verdikleri alanlardan bir tanesinin okul öncesi eğitim olduğunu vurgulayan Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okul öncesinde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız. Her gittiğimiz ilde hem merkezde hem ilçelerdeki mevcut anaokulu sayılarını mümkün olduğu kadar erişilebilirliği dikkate alarak arttırmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Bitlis'imize 12 yeni bağımsız anaokulu yapacağız. Yaklaşık 90 milyonluk bir yatırım yapacağız. Anaokullarının 3'ünü merkeze yapacağız; 2'sini Adilcevaz, birini Ahlat, birini Güroymak, birini Hizan, 4'ünü de Tatvan ilçemize yapacağız. Bu yatırımlar çerçevesinde Bitlis merkeze 32 derslikli bir ilkokul yapacağız. Konaç köyüne 4 derslikli bir ilkokul yapacağız. Yukarı Karabayır köyüne 1 ilkokul ve 1 de anaokulu yapacağız. Buna ilave olarak 1 anaokulu da merkeze yapacağız. Yine Tatvan ilçemize 24 derslikli bir ilkokul ve ortaokul yapacağız. Yine Kültür Mahallesi'ne 24 derslikli bir ilkokul ve ortaokul yapacağız. Ahlat ilçemize 20 derslikli bir okul, 4 derslikli 1 anaokulu kazandırmış olacağız. Adilcevaz'a 16 derslikli bir ortaokul, Hizan'a birinci ve ikinci kademeyi içerecek şekilde 16 derslikli özel eğitim uygulama okulu, Mutki'ye 2 ilkokul. Bunlar güçlendirme ve anaokullarına ilave olarak merkez ilçelerde yapacağımız ilkokullar."

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için tüm okullara ciddi kaynaklar aktardıklarını hatırlatan Bakan Özer, "Özellikle okullarımızın büyük onarımlarını tamamlamak, ihtiyaç duyulan çatı onarımından ıslak zeminleri ve tuvaletlerine kadar hızlı bir şekilde tüm okullarımızı bakımdan geçirmek için 70 milyonluk bir büyük onarım bütçesini de Bitlis ilimize ayırmış olduk. Tüm eğitim yatırımları Bitlis'e hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, daha sonra Bitlis Belediye Başkanlığını ziyaret ederek eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Nesrullah Tanğlay’a teşekkür etti.

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