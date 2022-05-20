Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Alev Alatlı annemin yokluğunu aratmadı

İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nde Alev Alatlı Kütüphanesi açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve yazar Alev Alatlı katıldı.

Açılış öncesi Erenköy Kız Lisesi öğrencileri Bakan Özer'i çiçeklerle karşıladı. Yüz yüze eğitim konusundaki kararlılık ve ücretsiz kaynaklar için teşekkür eden öğrencilere Bakan Özer "devlet sizin her zaman yanınızda, aramıza kimse giremez" diye yanıt verdi.

ALEV ALATLI ANNEMİN YOKLUĞUNU ARATMADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Alev Alatlı kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Kendisine ismini lütfettiği için teşekkür ederim. Öğrencilerimizin akademik başarı değil, kültür sanatla iç içe olmasını istedik. Bunu da başaracağız. Burada kütüphanelere topluma yön veren kişilerin isimlerini vermek istedik. Alev Alatlı, tarihte yolculuk yapan geçmişe geleceğe dünyada dolaşan ama kalbi bu topraklarda olan birisi. Eğer bu dünyaya bir topluluk söz söyleyecekse, söz söyleyecek olanın Türkiye olduğunu söyler. Özel hukukumuz da var. 2010 Ocak ayında annemi kaybettim. O tarihten itibaren bana annemin eksikliğini hiç hissettirmedi. Ne zaman sıkışsam, ne zaman yorulsam nefesi yanında alıyorum. Ondan aldığım enerjiyle ülkem, devletim için güzel şeyler için yola devam ediyorum." dedi.

Bakan Özer şöyle devam etti: "Erenköy Kız Lisesi proje okulu olmak istiyordu. Alev Alatlı'nın isminin yaşadığı, ziyaret ettiği bu okulun proje okulu olmasından daha güzel bir şey olamaz. İkinci müjde ise yüz yüze eğitime devam ederken sürekli öğrencilerimizin yanında olduk. Destekler verdik. Bu sene ilk kez yaz okulu açma kararı verdik. Tüm Türkiye'deki bilim sanat merkezlerinden 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimizin katılabilecekleri yaz kurslarını açıyoruz. İlave açılımla matematik seferberliği başlattık. Yıllardan beri kronik, üstesinden gelemediğimiz ama aslında basit olan matematiği herkese öğretecek şekilde yeni bir açılımla yola devam edeceğiz. 4'üncü sınıftan 12'ye kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik yaz okuluna katılabilecekleri yaz okulları açıyoruz. Üçüncü olarak tüm seviyelerde yabancı dil eksiğini tamamlanması için İngilizce yaz okulu açtığımızı duyurmak istiyorum."

ALATLI: BAKAN ÖZER'İN BAŞARILI OLACAĞINI BİLİYORDUM

20 bin kitaplı kütüphanenin açılış töreninde konuşan Alev Alatlı, "Bakanımız Mahmut Özer'i yıllardır tanıyorum. Kendisi benim için çok özel ve önemli biri. Bir gün kendisine dedim ki; "Bir kere yaşayacaksın, ömrünü eğitime adadın. Senin derdin mevki değil, makam, para pul değil o yüzden bunu başaracağını da biliyordum. Elinden gelenin en iyisini yap. Size emanet küçük çocuklarım, size emanet hocalarım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphane açıldı. Kütüphaneyi gezen Bakan Özer ve yazar Alev Alatlı duvara çizilen portesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerle kısa bir süre sohbet eden Alatlı'ya öğrenciler resminin basılı olduğu bir kahve kupası hediye etti.