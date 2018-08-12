Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

Tekstil sektörünün kalbinin attığı İstanbul-Merter'de esnaf döviz kurunu 4 liraya sabitledi ve ödemeleri Türk Lirası'na (TL) çevirdi. Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Yusuf Gecü, "Bu ülke, bu hükümet, bu millet bizim. Ekonomik savaşta milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

İşte irili ufaklı 10 bin işletmenin bulunduğu Merter esnafının değerlendirmeleri:

BU ÜLKE BİZİM

MESİAD Başkanı Yusuf Gecü: "Merter Türkiye'de tekstil sektörünün başkenti. Merter bölgesinde iş yapan irili ufaklı ölçeklerde 10 bine yakın işyeri bulunmakta. Bunların tamamına yakınının kira ücreti döviz cinsinden. Ülkemize yapılan ekonomik bir operasyonla yapay bir şekilde döviz yukarı çıkarılıyor. Bu şekilde hükümetimiz ve Türk milletine darbe vurulmak, ülkemiz istikrarsız bir ortama sürüklenmek isteniyor. Dövizin yükselmesiyle maddi zora giren esnafın ricası ve öncülük isteği üzerine üzerimize düşen görevi yerine getirmeye karar verdik. Öncelikle ben MESİAD başkanı ve bir çarşı yöneticisi olarak tüm kendi yerlerimde dolar kurunu 4 liraya sabitledik. Böyle bir anlaşma yaparak akitleştik. Bu irili ufaklı 10 bin iş yerinin bulunduğu Merter'de büyük yankı uyandırdı. İnsanlar bu durumdan çok mutlu oldu.

Tekstil sektörünün kalbi Merter'de çarşı yöneticileri, mal ve mülk sahipleriyle birlikte döviz kurunu 4 liraya sabitleyerek ödemelerin TL üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Biz bu durumun Türkiye'nin geneline yayılmasını istiyoruz. Çünkü hepimiz bu gemideyiz. Bunun biz MESİAD olarak ilk adımını attık. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu devlet bizim, bu hükümet bizim, bu millet bizim. Biz buna sahip çıkmazsak herhalde Amerikalıların gelip sahip çıkacak hali yok. Onun için herkesin elini taşın altına koyması gerekir."

BU MİLLİ BİR GÖREV



Tekstil esnafı Bekir Karabuya (40): "Merter gibi tesktil sektörünün kalbinin attığıbir yerde bunun olması gerek. Bu milli bir görev.Dövizin 4 liraya sabitlenmesi ve ödemelerin TLüzerinden olacak olması bizi çok rahatlattı vemoral oldu. Böylece gelecek planlarımızı yapabiliyoruz.Ben 5 bin dolar kira ödüyordum. Bu gibibütün esnaftan, han sahiplerinden ve tedarikçilerdenbu hareketi bekliyoruz. Çünkü bu memleketbizim. Donald Trump'ın dünyaya saldırmasıbizi yıldıramayacak."

BİZE IŞIK OLDU



Esnaf Abdulgaffur Yılmaz(50): "Aylık 6 bin 120 dolar kiraödüyorum. Kiralarımızda dövizinsabitlenmesi ve ödemelerin TL'yedönmesi bize bir ışık oldu. Büyükbir nefes aldırdı. İnanıyorum ki bugüzel gelişme Merter tekstil piyasasındanTürkiye'ye büyük bir yankı olacak.Türkiye'nin her yerinde döviz ticaretindenvazgeçip TL ile ticaretimizi devamettirmek istiyoruz. Güzel bir nefeslemüşterilerimize TL üzerinden satışlarımızbaşlamıştır.TL'nin değer kazanmasıiçin önce bizim değer vermemiz gerekiyor.Tüm Türkiye'nin Merter'deki bu akımauymasını rica ediyorum."

Kaynak: Sabah