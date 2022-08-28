Milli denizaltılar Türk donanmasını yenilmez yapacak
Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında harekat yapabilme, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliklerine sahip olacak Reis sınıfı 6 denizaltı ile 2025'te yapımına başlanıp 2030'lu yılların başında hizmete alınması planlanan milli denizaltılar, Türk donanmasını yenilmez bir güce kavuşturacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen yeni tip denizaltıların inşası, Kocaeli'deki Gölcük Tersane Komutanlığında tüm hızla devam ediyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla da donatılacak denizaltıların 2027 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması hedefleniyor. Gemi İnşa Başmühendisi Albay Bora Bozduman yüksek mukavemetli çeliklerle inşa edilen denizaltıların mevcut denizaltılara kıyasla daha uzun süre su altında kalabileceğini, daha fazla silah yüküne sahip olacağını ve daha derinde harekat icra edeceğini söyledi.