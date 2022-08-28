Milli denizaltılar Türk donanmasını yenilmez yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen yeni tip denizaltıların inşası, Kocaeli'deki Gölcük Tersane Komutanlığında tüm hızla devam ediyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla da donatılacak denizaltıların 2027 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması hedefleniyor. Gemi İnşa Başmühendisi Albay Bora Bozduman yüksek mukavemetli çeliklerle inşa edilen denizaltıların mevcut denizaltılara kıyasla daha uzun süre su altında kalabileceğini, daha fazla silah yüküne sahip olacağını ve daha derinde harekat icra edeceğini söyledi.