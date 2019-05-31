Milli cimnastikçiler Vali Deniz’i ziyaret etti

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda çiftlerde gümüş madalyaya imza atan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş ile Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.

Türkiye’ye ve Manisa’ya bu gururu yaşattıkları için milli sporculara ve antrenörlerine teşekkür eden Vali Deniz, “Spor, büyüme çağındaki çocuklarımız için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme hem de iyi bir kişilik oluşması açısından önemlidir. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar. Kendini kontrol etmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya odaklanmayı öğrenir. Spor, aynı zamanda çocuklarımızı zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklardan da uzak tutar." dedi.

"Ayşe Begüm ve Mehmet, çocuklarımıza örnek olmalı"

Ailelerin çocuklarını sportif faaliyetler konusunda desteklemelerini isteyen Vali Deniz, “Ayşe Begüm ve Mehmet’in çalışmaları, azim ve başarısı tüm çocuklarımıza örnek olmalıdır. Onlar, çok çalışıp kendilerine inandılar. Bu da onlara başarıyı getirdi. Her ikisini de gönülden tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum. Aynı zamanda onları çalıştıran antrenörleri Mehmet Ali Beye, çıktıkları bu yolda onları destekleyen ve yanında olan ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Ahmet Deniz, ziyaret sonunda milli sporculara ve antrenörlerine çeşitli hediyeler verdi.