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Milli çekiççinin hedefi olimpiyatlarda altın madalya

- 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Özkan Baltacı: - "77,50 bizi psikolojik olarak çok iyi motive etti. Olimpiyatlarda daha iyi bir derece alıp şampiyon olmak istiyorum"- "Olimpiyat sporcusunun yetişmesi 10 yılı buluyor. Bu seviyeye gelmiş bir sporcu olarak bu tecrübeyi genç sporculara aktarmak istiyorum"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Milli çekiççinin hedefi olimpiyatlarda altın madalya


ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Milli çekiççi Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldığı için rahatladığını, artık çalışmalarının madalya için olacağını söyledi.

Milli atlet, Bursa'da yapılan Süper Lig 1. kademe müsabakalarında elde ettiği 77,50'lik derecesiyle olimpiyatlara katılmayı garantilemişti.

Özkan Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekiç atmada 10 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Kariyerinde, 2011 Dünya 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ikinciliği ve 2018 Avrupa Atmalar Kupası üçüncülüğü bulunduğunu anlatan milli atlet, "2018 yılında yavaş yavaş temeli attık. 77,50 bizi psikolojik olarak çok iyi motive etti. Olimpiyatlarda daha iyi bir derece alıp şampiyon olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat barajını şimdiden geçtiği için kafasının rahat olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Önemli olan ilk üçe girmek. Sonrasında şampiyonluk için daha da saldıracağım. Barajı şimdiden geçtik. Bundan sonra 10 yıllık milli takım hayatımın üstüne koyarak, daha özverili çalışarak olimpiyatta şampiyon olmak istiyorum."

- "Yarışlarda atmosfer farklı oluyor"


Milli atlet, antrenman verilerinin 80 metreyi işaret ettiğini ve olimpiyatlarda bunu başarabileceğini ifade etti.

2016 Avrupa Şampiyonası ve 2017 Dünya Şampiyonası'nda final yaptığını hatırlatan Özkan, "Buradan yola çıktığımızda bizim de madalya almamamız için hiç bir neden yok. 77,50 ile kısıtlı değilim, daha iyisini yapabilirim. Antrenman verilerim de daha yüksek. Verilerim 80 metreyi gösteriyor. Tabii yarışlarda atmosfer farklı oluyor. Kendime inanıyorum." görüşlerini paylaştı.

2017 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda beşinci olduğuna dikkati çeken milli atlet, 2019 yılının temmuz ayında İtalya'da yapılacak yeni oyunlarda şampiyonluğu hedeflediğini aktardı.


- Tecrübesini gençlere aktarmak istiyor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıfta okuduğunu belirten Özkan Baltacı, ileriki yıllarda tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini anlattı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Türk sporuna hizmet etmeye devam etmek istediğini ifade eden milli atlet, "Olimpiyat sporcusunun yetişmesi 10 yılı buluyor. Bu seviyeye gelmiş bir sporcu olarak bu tecrübeyi genç sporculara aktarmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. çekiç
  3. Özkan Baltacı
  4. Türkiye Atletizm Süper Ligi

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